Mehr als 1000 ehrenamtliche Rot- Kreuz-Helfer im Bezirk Braunau

Die 1025 ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau leisteten im Vorjahr 190.000 Stunden und waren mit 46 Fahrzeugen mehr als 1,8 Millionen Kilometer unterwegs, um 30.753 Einsätze im Rettungsdienst bestmöglich zu meistern, so Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Wilfried Scharf im Rahmen einer Bezirksstellenversammlung. Im Schnitt 514 Mal pro Tag bestehe Kontakt zu Menschen, die in irgendeiner Form Hilfe benötigen.

"Die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Aufgabenbereiche aus – mit entsprechenden Maßnahmen", so Bezirksgeschäftsleiter Herbert Markler. Mitte März des Vorjahres wurde das Drive-in-System für behördlich angeordnete PCR-Tests gestartet und ist seither in Betrieb. "Mitte Dezember des Vorjahres kam mit den Antigen-Massentestungen eine neue Herausforderung auf uns zu. Im März wurde das Rote Kreuz beauftragt, Impfstraßen aufzubauen und diese zu betreiben. Seither haben wir dort 26.503 Impfungen durchgeführt", so Markler.

Wilfried Scharf, Christine Holzmann und Herbert Markler Bild: ÖRK/Martin Steinerbeger

Im Bezirk Braunau waren im Vorjahr zusätzlich zu den 1025 ehrenamtlichen Helfern 31 Zivildiener und 133 berufliche Kräfte für das Rote Kreuz aktiv. Im Rettungsdienst wurden 142.703 ehrenamtliche Stunden erbracht und dabei 30.753 Transporte durchgeführt. Fünf im Bezirk bereitstehende "First Responder"-Ersthelfergruppen betreuen elf Gemeinden, sie wurden im Vorjahr zu 227 Notfällen alarmiert. Die elf Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams haben bei 79 Einsätzen 301 Menschen betreut. In der mobilen Pflege und Betreuung haben 85 Kräfte 97.490 Hausbesuche durchgeführt.

In den zwölf Sozialdienstgruppen mit 98 Helfern wurden 4685 Stunden ehrenamtlich erbracht – in der Nachbarschaftshilfe und im Besuchsdienst. 49 Klienten wurden vom mobilen Hospiz betreut, das Palliativ-Care-Team kümmerte sich um 161 Patienten im Bezirk Braunau. In elf Anlagen des betreubaren Wohnens kümmern sich sieben Mitarbeiter um 183 Wohnungen.

"Bereits 1057 Rufhilfeteilnehmer haben wir in unserem Bezirk", so Markler. Im Sozialmarkt des Roten Kreuzes in Mattighofen, in dem Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt werden, haben 38 Helfer knapp 4800 Stunden aufgewendet. 4268 Blutspender fanden sich im Vorjahr im Bezirk Braunau ein.

Ehrung und Ernennung

Im Rahmen der Bezirksstellenversammlung wurden auch Ehrungen vergeben: Ortsstellenleiterin Christine Holzmann hat die bronzene Verdienstmedaille erhalten, Bezirksrettungskommandant-Stellvertreter Stefan Katzinger wurde zum Rettungsrat ernannt, Christian Lutsch und Bezirksstellenleiter Wilfried Scharf zum Oberrettungsrat.