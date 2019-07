Lokomotiven mit Batteriebetrieb

Die ÖBB haben gemeinsam mit Siemens eine Hybrid-Variante des Cityjet entwickelt und auf der Mattigtalbahn sowie im Bereich des "Rieder Kreuzes" getestet. Der Elektroantrieb kann sowohl über die Oberleitung als auch durch Batterien mit Strom versorgt werden.

Der Zug eigne sich damit für Strecken, die nicht oder nur teilweise elektrifiziert sind. Sobald der Zug die elektrifizierte Strecke verlässt, speisen die Batterien das Energieversorgungssystem des Zuges. Auch die Infrastruktur wurde betrieblich und versorgungstechnisch auf den Erprobungsfahrten evaluiert, um die Strecken zu identifizieren, die dann auch im echten Fahrgastbetrieb befahren werden sollen, so die ÖBB. Für das Pilotprojekt wurde ein bestehender ÖBB Cityjet Desiro ML mit dem neuen Antriebssystem ausgestattet.

Die Bauweise des Fahrzeuges ermögliche es, zusätzliche Dachlasten aufzunehmen und die Batterieanlage am Fahrzeug mit wenig Aufwand zu integrieren. Das Verhalten der Batterien im Bahnbetrieb ist Teil des Erprobungsprogramms und wird bei den Versuchsfahrten beobachtet. Ein weiterer Bestandteil der Evaluierungsfahrten ist es, potenzielle Standorte für Ladestationen zu eruieren, um mittelfristig eine Alternative zu Diesel-Loks bieten zu können. Die Technologie werde in den kommenden Monaten im Fahrgastbetrieb geprüft und zur Serienreife weiterentwickelt.

Forderung nach mehr Leistung

Für die Mattigtalbahn fordert unterdessen der Lengauer SP-Landtagsabgeordnete Erich Rippl bis zur Umsetzung der angekündigten Elektrifizierung mehr Leistung. "Das schwachbrüstige Wagenmaterial mit den alten einmotorigen Triebwägen der Baureihe DB 628 verfehlt aktuell die nötigen Mindestanforderungen. Durch Untermotorisierung werden Anschlusszüge nicht erreicht, was Fahrgäste wieder auf ihre Pkw zurückgreifen lässt", so Rippl, der an die zuständigen Stellen appelliert, "sich sofort bei den ÖBB um ein adäquates Wagenmaterial, etwa in Form der Siemens-Desiro-Garnituren, zu kümmern."