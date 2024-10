Lokalbesucher wehrte sich in Ried mit Barhocker vor Messerangreifer

Messerangriff in einem Lokal in Ried

Ein 45-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Ried war in der Nacht auf Samstag zu Gast in einem Lokal in Ried. Der Nachtschwärmer ging, ohne zu bezahlen, kehrte aber kurze Zeit später, gegen 3:15 Uhr, wieder in das Nachtlokal zurück. Dort beschimpfte er einen 28-Jährigen aus Salzburg, zückte ein Messer und ging auf ihn los. Der Salzburger konnte sich mit einem Barhocker verteidigen.

Festgenommen

Ein Zeuge verständigte währenddessen die Polizei. Als der 45-Jährige das bemerkte, stieg er in sein Auto und fuhr davon. Gegen 4 Uhr früh konnten Polizisten den Mann bei sich zuhause antreffen und festnehmen. Auch die 35-jährige Lebensgefährtin des Rumänen wurde vorübergehend festgenommen, da auch sie sich in dem Lokal aufgehalten hatte und zunächst als Mittäterin verdächtigt wurde. Nach einer Einvernahme wurde die Festnahme der Frau aber wieder aufgehoben. Der 45-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried gebracht.

