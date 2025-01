Lea Katharina und Samuel sind "Neujahrsbabys"

Lea Katharina kam am 1. Jänner um 21.56 Uhr in Braunau zur Welt. (KH Braunau)

Lea Katharina heißt das "Neujahrsbaby" des Krankenhauses St. Josef in Braunau. Das Mädchen erblickte am 1. Jänner um 21.56 Uhr die Welt. Das Baby von Stefanie Schweighofer und Daniel Meindl aus Mühlheim am Inn war nach der Geburt 49 Zentimeter groß und 3070 Gramm schwer.

Weniger eilig hatte es das Rieder "Neujahrsbaby". Der kleine Samuel kam am 2. Jänner um 3.45 Uhr im Krankenhaus Ried auf die Welt. Der gesunde Bub wog bei der Geburt 2735 Gramm und war ebenfalls 49 Zentimeter groß.

Samuel erblickte am 2. Jänner um 3.45 Uhr in Ried das Licht der Welt. (KH Ried)

