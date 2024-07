Lambrechten oder Esternberg: Wer holt sich am Samstag den Innviertler Cup?

Esternberg (im Bild Offensivmann Oliver Krivec) will am Samstag zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den Innviertler Cup für sich entscheiden.

Premierensieger oder Wiederholungstäter? Diese Frage wird am kommenden Samstag beim großen Endspiel des 33. Innviertler Fußballcups beantwortet. In der Kick-Ass-Arena in Lambrechten empfangen die Gastgeber im "Finale dahoam" die Union Esternberg. Während der SV Lambrechten den Cup noch nie gewinnen konnte, zählt der Landesligist aus dem Sauwald (fünf Titel) gemeinsam mit dem SK Altheim zum Rekordsieger des Traditionsturniers.

Am Dienstagabend konnten die beiden Teams die jeweiligen Halbfinalspiele für sich entscheiden. Nichts für schwache Nerven war das Duell zwischen Neukirchen an der Enknach und Esternberg. Nachdem die "Sauwaldveilchen" 90 Minuten lang vergeblich gegen das Abwehrbollwerk der Neukirchner anrannten, musste die Entscheidung nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen her. Dort gab es für beide Teams eine Achterbahnfahrt der Gefühle, der "Underdog" aus der 1. Klasse konnte einen zwischenzweitlichen 0:2 Rückstand ausmerzen, weil zwei Esternberger Schützen vergaben. Zu den großen Matchwinnern avancierten schlussendlich Esternberg-Schlussmann Niklas Hochholzer - der den fünften Elfmeter der Neukirchner entschärfen konnte - und Sebastian Zauner, der sein Team mit dem letzten Strafstoß ins Finale schoss.

Dort wartet mit dem SV Lambrechten nun ein "richtig schwer zu bespielender Gegner", wie Esternberg-Sportchef Klaus Goldberger sagt. "Wir sind uns der Herausforderung bewusst, Lambrechten verfügt vor allem in der Offensive über viel Qualität. In der Vergangeneheit haben wir uns gegen sie nie leicht getan. Aber ein Finale spielt man natürlich, um es zu gewinnen. Wir wollen den Cup wieder nach Esternberg holen." Zuletzt konnte der "Landesliga-Dino" den Innviertler Fußballcup 2009 gewinnen. Die Finalteilnahme am Samstag ist die insgesamt siebte in der Vereinsgeschichte. "Wir haben im gesamten Turnier noch kein Gegentor erhalten. Eine starke defensive Leistung wird auch gegen Lambrechten notwendig sein, um das Spiel auf unsere Seite ziehen zu können", sagt Goldberger.

Schlägt Lambrechten auch den dritten Landesligisten?

Eine "weiße Weste" in der Defensive kann aber auch der SV Lambrechten im bisherigen Turnierverlauf vorweisen. Der Bezirksliga-West-Klub schaltete am Weg ins Finale zudem zwei Landesligisten aus. Nach dem 3:0-Erfolg gegen die SPG Schärding in der ersten Runde, konnte man auch das Halbfinale am Dienstag gegen Neo-Landesligist Neuhofen mit 2:0 für sich entscheiden. "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei Neuhofen vor allem die erste halbe Stunde viel Druck gemacht hat und auch die bessere Mannschaft war", sagt Lambrechten-Coach Gerhard Obermair. "Schlussendlich sind wir aber besser ins Spiel gekommen und haben dann auch nicht unverdient die Tore erzielt." Mit zwei Standardtreffern zogen die Lambrechtner in das Finale ein: Peter Jaksa brachte sein Team mit einem direkten Freistoßtor auf die Siegerstraße, Bence Kalmar blieb kurz vor Schluss am Elfmeterpunkt cool und sorgte für die Entscheidung

Lambrechten-Coach Gerhard Obermair hat den Cupgewinn im Visier. Bild: Reinhard Schröckelsberger

Die Freude über die zweite Endspiel-Teilnahme in Folge und das "Finale dahoam" ist beim SVL nun selbstredend groß. "Die Vorfreude ist riesig. Für den gesamten Verein und unsere Fans ist es ein Traum. Jeder ist hochmotiviert, den dritten Landesligisten im Turnier zu besiegen und das Finale zu gewinnen", sagt Obermair. Mit Esternberg würde aber eine routinierte Landesliga-Mannschaft in die heimische Kick-Ass-Arena kommen, so der SVL-Coach. "Es wird wieder eine sehr spannende Partie und ein harter Kampf. Ich gehe von einer guten Partie auf beiden Seiten aus", sagt Obermair.

Finale um 18 Uhr

Der große Finaltag beginnt am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Spiel um Platz drei zwischen Neuhofen und Neukirchen an der Enknach. Das große Finale wird anschließend um 18 Uhr angekickt. Neben den beiden Finalpartien wird auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten. Zum einen findet eine große Verlosung mit tollen Preisen statt, zum anderen wird der Musikverein Lambrechten am Sportplatz aufspielen. Im Anschluss an die beiden Spiele lädt das Innviertler-Cup-Komitee zum Festbankett ein.

