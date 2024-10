Lachen als Medizin: Eine Dosis davon gibt es beim Herzoktober in Ried

„Lachen Sie sich gesund!“ empfiehlt der Verein Gesundes Ried und hat auch gleich eine Empfehlung parat, wie und wo das möglich ist. Freilich – eine Wunderheilung aller Leiden ist durch Lachen alleine nicht zu erwarten, doch die positive Wirkung von Lachen und Fröhlichkeit auf unser Wohlbefinden ist unumstritten.

Daher empfiehlt der Verein einen Besuch des Medizinkabaretts „Wechselwirkung“ des Kabarett-Duos Peter & Tekal am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der Rieder Bauernmarkthalle. Dabei wird „eine ordentliche Dosis Humor, gewürzt mit fundiertem medizinischen Wissen“ geboten, wie es vom Veranstalter heißt.

Ein Arzt als Kabarettist

Dass medizinisches Wissen einfließt, liegt daran, dass mit Dr. Ronny Tekal ein praktizierender Arzt die eine Hälfte des Kabarett-Duos bildet, an dessen Seite mit Norbert Peter ein schauspielerischer Partner mit scharfsinniger Beobachtungsgabe als homorvoller Patient fungiert. Das Programm bietet einen humorvollen Blick auf das Gesundheitssystem, auf Arztbesuche und „den alltäglichen Wahnsinn in Arztpraxen und Krankenhäusern“ – so der Hinweis im Programm des Kabarett-Duos. Die beiden nehmen in ihrer Show sowohl kleine Wehwechen als auch große medizinische Dramen aufs Korn.

Jedes Jahr ein „Herzoktober“

Der Verein Gesundes Ried veranstaltet jedes Jahr unter dem Titel „Herzoktober“ eine Veranstaltung, bei der viel gelacht wird – dem Motto „Lachen ist gesund“ entsprechend. Wie der stellverteretende Vereinsobmann Björn Jagdt kürzlich im OÖN-Interview sagte, ist der Verein einerseits darum bemüht, das Bewusstsein für Gesundheit in der Region Ried zu schärfen und andererseits ein effizientes Netzwerk von Gesundheitsberufen zu schaffen.



Karten sind kurzfristig noch online über Ö-Ticket oder direkt bei den Ö-Ticket-Verkaufsstellen in Ried (Weberzeile, Maximarkt oder Raiffeisen Banken) erhältlich.

