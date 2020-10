Dass die sogenannte "Lughofer-Kreuzung" in Ried, wo früher die einzige Ampel der Bezirksstadt den Verkehr regelte, seit 1995 offiziell "Landshuter Platz" heißt, wissen in Ried wohl nur die wenigsten. Aufgrund des 25. Jahrestages der Partnerschaft mit der bayerischen 70.000-Einwohner-Stadt Landshut hat sich die Stadtgemeinde Ried mit einem Arbeitskreis "Landshut-Ried" seit November 2019 in mehreren Stadtratssitzungen mit einer Aufwertung des Platzes