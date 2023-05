Josko-Gründer Johann Scheuringer erhält Award für sein Lebenswerk

Der Opal Award der Best Business Association (BBA) für nachhaltiges unternehmerisches Lebenswerk in der Europaregion Donau-Moldau wurde nun an Johann Scheuringer, den Gründer der Kopfinger Firma Josko Fenster und Türen, verliehen. Bei einer Feier in Neuburg am Inn wurde das Werk des 88-Jährigen gewürdigt.

Rund 1000 Mitarbeiter sind heute bei Josko beschäftigt. Johann Scheuringer sei ein Familienmensch, der es geschafft habe, das Unternehmen über Generationen in der Familie zu halten. Und Johann Scheuringer sei nach wie vor regelmäßig im Unternehmen und schaue, ob er helfen könne, ob er gebraucht werde. "Wissen Sie, wenn ich in den Betrieb gehe, dann grüße ich jeden und werde auch gegrüßt. Aber nicht nur ich. Mir war es immer wichtig, das Grüßen als Zeichen des Respekts anderen Menschen gegenüber vorzuleben."

Das amerikanische System des "Hire an Fire" habe es bei ihm nie gegeben, so Johann Scheuringer. "Es sind doch alles Menschen, auch wenn es in der Firma einmal nicht so gut ging, müssen wir gemeinsam durch." Wenn der ehemalige Gemeinderat und Kommunalpolitiker an die heutige Politik denkt, müsse er teils den Kopf schütteln. "Die können schon die Arbeitszeit kürzen, aber dafür fehlen uns die Arbeitskräfte." Es mangle in vielen Bereichen an Hausverstand, das Geld sei "abgeschafft".

Zwölf Jahre lang war Josko der Hauptsponsor des Fußballbundesligisten Ried. "Damals haben wir das in zwei Gesprächen fixiert. Das Sponsoring im Fußball hat uns viel gebracht. Auch in Bayern. Aber irgendwann ging es zu Ende und jetzt sind wir Namensgeber des Stadions in Ried und damit bin ich auch nicht unglücklich. Denn bei jeder TV-Übertragung sieht man den Schriftzug ,josko ARENA‘."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper