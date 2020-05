Wenn Rieds Rot-Kreuz-Bezirksgeschäftsleiter Josef Frauscher am Freitag, 29. Mai, die Rettungsleitstelle in Ried verlässt, dann tut er das ein letztes Mal in dieser Funktion. Wie in den Innviertler Nachrichten berichtet, geht der 63-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Nachfolger wird der 32-jährige Rieder Christian Dobler-Strehle.