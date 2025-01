Jonglierweltmeister aus dem Innviertel treten mit ihrer Show jetzt auch in der Heimat auf

Üblicherweise ist "Jonglissimo" auf internationalen Bühnen zu sehen. Die Show "Radiance – Lichter der Natur" der Jonglierweltmeister mit Innviertler Beteiligung lässt sich nun am 22. Februar ab 18 Uhr im Rieder Stadtsaal sowie am 8. März um 18 Uhr im Schärdinger Kubinsaal bestaunen. "Jonglissimo-Artist" Daniel Ledel ist im Bezirk Schärding aufgewachsen, seine Leidenschaft für das Jonglieren hat er vor 16 Jahren bei einem Workshop der Gründer-Brüder Mitasch an der Sporthauptschule Schärding entdeckt. Die Formation "Jonglissimo" hält mehr als 30 Weltrekorde, hat bereits sechsmal Gold bei der Jonglage-Weltmeisterschaft errungen und mit dem weltbekannten Cirque du Soleil zusammengearbeitet. Auch in Fernsehformaten wie der deutschen Talentshow "Das Supertalent", der ORF-Produktion "Die große Chance", der französischen Show "The Best" und der italienischen Produktion "Tu si que vales" stellten die Künstler ihr Können unter Beweis.

Das Ensemble umfasst derzeit zwölf Könner. "Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir unsere Kunst in der Heimat zeigen können. Die Begeisterung, die wir bei der jüngsten Tour erleben durften, war überwältigend. Es war daher eine leichte Entscheidung, wieder eine Heimspiel-Tour zu organisieren", sagt Manuel Mitasch, künstlerischer Leiter von "Jonglissimo", der in Gallneukirchen aufgewachsen ist.

Mit LED-Jonglage und kunstvollen Lichteffekten solle "in eine Welt lumineszenter Träume entführt" werden. Die Verbindung aus Weltklassejonglage mit vielschichtiger, eigens dafür komponierter Musik und einem innovativen, stimmungsvollen Lichtdesign ergebe ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk, das Jung und Alt gleichermaßen begeistere und die ganze Familie verzaubere. In der aktuellen, erweiterten Version werde der stimmungsvolle Soundtrack durch Live-Musik ergänzt.

Die Formation, die bald im Innviertel zu sehen ist, hat unter anderem bereits in den USA, Japan, China und Indien gastiert. Weitere Infos und der Weg zu Tickets finden sich auf www.jonglissimo.com Ticket-Hotline unter Tel.: 0660/6381881.

