"Jetzt liegt es an der FPÖ, den Karren aus dem Dreck zu ziehen"

Drunter und drüber ging und geht es in der österreichischen Innenpolitik. Am Freitagvormittag verkündete NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger den Ausstieg aus den Regierungsverhandlungen mit ÖVP und SPÖ. Am Samstag brach die ÖVP die Gespräche endgültig ab, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte seinen Rückzug an. Der interimistische ÖVP-Parteichef Christian Stocker signalisierte dann am Sonntag, dass seine Partei zu Regierungsverhandlungen mit dem Wahlsieger, der FPÖ und deren Chef Herbert Kickl, zur Verfügung stehe. Am Montag beauftragte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kickl mit den Koalitionsverhandlungen. Sehr vieles deutet also auf eine FPÖ-ÖVP-Regierung unter einem Kanzler Kickl hin.

"Es ist so gekommen, wie ich es von Beginn an vermutet habe. Die andere Konstellation konnte sich nicht ausgehen, zu viel trennt ÖVP und SPÖ. Ich gehe davon aus, dass die Verhandlungen jetzt zu einem Abschluss kommen", sagte Schärdings FPÖ-Vizebürgermeister Stefan Schneebauer am Montagnachmittag im Gespräch mit den OÖN. Das Verhalten von Van der Bellen nach der Wahl bezeichnete Schneebauer als "sehr fragwürdig, fast schon antidemokratisch". Jetzt liege es an der FPÖ, "den Karren aus dem Dreck" zu ziehen. "Es ist katastrophal, was uns die Vorgängerregierung wirtschaftlich hinterlassen hat. Die Wirtschaft gehört angekurbelt und die Arbeitnehmer entlastet", sagte Schneebauer.

"Ehrlich gesagt bin ich über den Verlauf der vergangenen Tage schockiert. Dass die NEOS aus den Koalitionsverhandlungen aussteigen, war für mich so nicht absehbar. Ich hatte im Anschluss gehofft, dass Karl Nehammer und Andreas Babler etwas zusammenbringen. Das war dann aber auch schnell vom Tisch", sagte Gabriele Knauseder, SPÖ-Landtagsabgeordnete aus Braunau. Ihre Partei sei für den Fall einer blau-schwarzen Regierung in der Pflicht, "sehr gute Oppositionsarbeit" zu leisten. "Irgendwelche Querschüsse innerhalb der Partei müssen aufhören, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen gemeinsam in eine Richtung gehen. Manchmal weiß ich selber nicht, wie ich unsere Funktionäre motivieren soll. Ich verstehe, dass diese enttäuscht sind, wenn es immer wieder schlechte Nachrichten gibt", sagte Knauseder und fügte hinzu: "Man wird sehen, dass die FPÖ nicht die Partei des kleinen Mannes ist."

Rieds ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner reagierte mit einem "Es ist, wie es ist" auf die Frage, was er zu den aktuellen politischen Entwicklungen zu sagen habe. "Der Wählerwille war, dass die FPÖ die Koalitionsverhandlungen führt. Man wird sehen, was herauskommt. Vor Kanzler Nehammer ziehe ich den Hut. Sein Verhalten war sehr konsequent." Angesprochen auf sein Gefühl mit einem möglichen Kanzler Kickl sagte Zwielehner: "Da gibt es kein Gefühl, ich muss nur auf Ried schauen. Die Verfassung steht über allem, das beruhigt mich ein bisschen."

Wenig überrascht zeigte sich Günter Kitzmüller, seit 2015 NEOS-Gemeinderat in Ried. "Schon nach der Wahl habe ich gesagt, dass es Blau-Schwarz wird." Dass seine Partei in die Koalitionsverhandlungen eingetreten sei, sei richtig gewesen. "Es war der Anspruch der NEOS, Reformen umzusetzen. Es ist schade, dass es nichts geworden ist, aber wenn Reformen, die für uns Grundpfeiler waren, nicht umgesetzt werden können, hat es keinen Sinn. Daher war es die logische Konsequenz, aus den Verhandlungen auszusteigen", sagte Kitzmüller im Gespräch mit den OÖNachrichten.

