Jeder kann "am Rad drehen"

SANKT PETER/HART. Mountainbike: Den richtigen Umgang mit E-Bikes lernen – Die Braunauer Warte am Inn verlost ein Fahrtechniktraining.

Die "Lehrer" Armin Trillisam und Thomas Krenn

Immer mehr Menschen – auch im Innviertel – tauschen ihr "normales" Fahrrad gegen ein E-Bike. Bereits jedes dritte verkaufte Fahrrad in Österreich ist elektrisch unterstützt. Vorteile sind zweifellos die höhere Geschwindigkeit, eine größere Reichweite und der Umstand, dass Steigungen bequem bezwungen werden können. Doch der richtige Umgang mit E-Bikes will gelernt sein. Durch das höhere Gewicht vergrößert sich beispielsweise der Bremsweg erheblich und auch das Wegfahren bedarf etwas Übung.

Diese Praxis kann gesammelt werden. Unter anderem bei der Firma E-Adventures, die Fahrtechniktrainings in Simbach für Einsteiger und Fortgeschrittene anbietet. "Das geht von einfachen Balanceübungen und der optimalen Körperhaltung am Rad bis hin zu Übungen zum richtigen bremsen. Für Fortgeschrittene geht es bereits um das Fahren von steilen Auf- und Abfahrten, die Linienwahl in anspruchsvollem Gelände, das Überwinden von Treppen und weitere kleine Tricks mit großer Wirkung", erklärt der 35-jährige Armin Trillsam, der gemeinsam mit Thomas Krenn nicht nur Trainings, sondern auch geführte Touren mit E-Mountainbikes anbietet. Heuer steht unter anderem eine einwöchige Alpenüberquerung (20. bis 27. Juli) mit dem Endziel Gardasee auf dem Programm. "Darauf freue ich mich jetzt schon. Wir haben sogar ein Begleitfahrzeug für das Gepäck dabei. Wer Lust hat mitzufahren, kann sich noch anmelden", sagt Trillsam.

Neu sind heuer kürzere Fahrtechniktrainings für elektrounterstützte City- und Trekkingbikes, die auch für Senioren geeignet sind. Der erste Kurs findet am Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 12 Uhr in Simbach statt. Dabei werden auf einem Parkplatz einfache Übungen gemacht. Ein Fahrtechniktraining für Einsteiger gibt es am Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 16 Uhr). "Heuer hatten wir schon einen 75-jährigen Mann dabei, der auf ein E-Bike umgestiegen ist. Aber wir haben auch 30-Jährige in unseren Kursen. Diese bunte Mischung macht unsere Arbeit so spannend", sagt Armin Trillsam. Auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sei in den Trainings recht ausgeglichen.

Für alle, die es selbst erleben wollen: Die Braunauer Warte verlost ein Fahrtechniktraining im Wert von 69 Euro. Der Termin kann frei gewählt werden.

Teilnahme am Gewinnspiel: Schreiben Sie bis spätestens Samstag, 4. Mai, ein E-Mail mit dem Betreff "E-Bike" an e.ertl@nachrichten.at. Der Gewinner wird schriftlich verständigt. Termine für Fahrtechniktrainings und weitere Infos zum Unternehmen E-Adventures gibt es online unter www.e-adventures.at

