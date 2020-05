Innviertler Schüler bauen Gemüse an

Innerhalb eines grenzüberschreitenden Schulgartenprojekts, an dem aus der Region die NMS Obernberg und die VS Pram teilnehmen, bauen Kinder und Jugendliche bis zu 30 Gemüsearten auf dem "Schulacker" an. Dabei sollen sie erleben, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie diese wachsen.

Ziel ist, die Wertschätzung für regionale und biologische Lebensmittel bei Kindern und Jugendlichen zu steigern und ein gesundes Ernährungsverhalten zu verankern. "Geschmack wird in der Kindheit geprägt. Wachsen unsere Kinder ausschließlich mit Fast Food, Fertigprodukten und überzuckerten Getränken auf, lernen sie den natürlichen Geschmack von Gemüse gar nicht kennen und schätzen", so Landesrat Stefan Kaineder. Die Kinder der Volksschule Pram pflegen auf 100 Quadratmeter mehr als 20 verschiedene Gemüsesorten, die Ernte wird dann in der Schule verkocht.