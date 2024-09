Innviertler Entwickler mit neuer App für den Austausch von Fotos

Die neue App "Zwergengalerie" komme als smarte, sichere und benutzerfreundliche Lösung für den Fotoaustausch in Kindergärten, Schulen und Familien daher, so die Entwickler von der easySAAS GmbH in Taufkirchen an der Pram. Die App ist ab sofort kostenlos für Android und iOS verfügbar und kann auch über PC oder Tablet genutzt werden.

Die App ermögliche Erzieherinnen und Lehrkräften, Fotos sicher und effizient mit Eltern zu teilen. Jede Galerie werde einfach per Link oder QR-Code mit den Eltern geteilt. Die Bilder stünden in hochauflösender Qualität zur Verfügung – ideal für Fotobücher, Schlüsselanhänger oder andere personalisierte Druckformate oder Geschenkartikel für die Großeltern, so die Entwickler der Innviertler Firma.

Benutzerfreundlichkeit wird hervorgehoben: kostenlos Account erstellen, Bilder hochladen und teilen. Alle Daten seien durch intelligente Verschlüsselung geschützt und würden auf deutschen Servern gespeichert. Die App sei passwortgeschützt und vor externen Zugriffen sicher. Die App spare wertvollen Speicherplatz auf dem Handy der Nutzer, da die Bilder nicht lokal gespeichert werden müssten. "Bisher gab es keine vergleichbare Lösung auf dem Markt. Oft werden Bilder per WhatsApp geteilt, was die Qualität beeinträchtigt und den Handyspeicher schnell füllt. Mit Zwergengalerie bieten wir eine sichere und qualitativ hochwertige Alternative", sagt Thomas Grömer, Geschäftsführer der easySAAS GmbH und selbst Vater von zwei kleinen Kindern.

Das Team plane bereits innovative Erweiterungen wie eine automatische Markierungsfunktion für Eltern, mit der sie nur Fotos ihres eigenen Kindes sehen könnten. Auch die Integration eines Druckservice ist angedacht.

Aktuell befinde sich "Zwergengalerie" in einer Testphase. "Wir haben die Grundfunktionen fertiggestellt und sammeln nun Feedback von Nutzern, um die App weiter zu verbessern", sagt Patricia Lang, verantwortlich für das Marketing der easySAAS GmbH. "Wir laden alle Erzieher, Lehrer und Eltern herzlich ein, unsere kostenlose App auszuprobieren."

Die easySAAS GmbH ist ein junges Unternehmen, das Softwarelösungen entwickelt, die den Alltag erleichtern und Spaß machen sollen. Auf www.zwergengalerie.app finden sich weitere Details sowie der Weg zur App.

