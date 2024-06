Innviertler Cup: Auch für die Schiedsrichter ein Highlight

Das Traditionsturnier findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt und steht unter besonderen Vorzeichen: Der Innviertler Fußballcup wird heuer im Gedenken an das langjährige Komiteemitglied und OÖN-Redakteur Josef Schuldenzucker ausgetragen, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Als Titelverteidiger geht die UFC PTA (Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt) an den Start. Wie groß die Vorfreude bei den Innviertler Fußballklubs auf den bevorstehenden Bewerb ist, sah man vergangenen Mittwoch im Rahmen der Auslosung der ersten Runde, die in der Therme Geinberg durchgeführt wurde. Aufgrund des regen Andrangs musste kurzerhand der Veranstaltungssaal mit weiteren Tischen und Stühlen ausgestattet werden, damit alle Platz fanden. "Es ist schön zu sehen, dass alle teilnehmenden Vereine eine Abordnung geschickt haben. Das zeigt uns, welchen Stellenwert der Cup für die Vereine hat", sagt Reinhold Klika vom Organisationskomitee.

Spannende Duelle

Die Auslosung wurde von Bundesliga-Schiedsrichter Stefan Ebner und Gerlinde Detzlhofer, Lebensgefährtin von Josef Schuldenzucker, vorgenommen. Dabei wurden einige interessante Paarungen gezogen. In der Gruppe Nord kommt es dabei zu zwei Derbys: Der SV Freinberg empfängt die Union Schardenberg, die Union Diersbach die SPG Sigharting/Andorf. In der Gruppe Süd kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Mining-Mühlheim und dem SK Altheim, dem Rekordsieger des Innviertler Cups. Alle Paarungen sind im Internet unter der Website www.innviertlercup.at zu finden.

Nach der Auslosung stand noch ein Interview mit Schiedsrichter Stefan Ebner an. Er berichtete dabei über seinen Werdegang und seine Tätigkeit als Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter. Weiters stellte Ebner im Rahmen des Interviews klar, welche Bedeutung der Cup für die Unparteiischen habe. "Für die Schiedsrichter ist der Innviertler Cup ein absolutes Highlight und eine tolle Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen auf die kommende Saison vorzubereiten. Jeder von ihnen will sich bestmöglich präsentieren, um die Chance zu bekommen, das Finale zu leiten", sagt Ebner.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die anwesenden Funktionäre von einem kurzen Besuch einer Abordnung der Frauen-Fußballnationalmannschaft überrascht, die sich in Geinberg auf das gestrige Spiel gegen Island (fand nach Redaktionsschluss statt) vorbereiteten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic