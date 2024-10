Innviertler (67) stürzte von Leiter 5 Meter in die Tiefe

Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Beim Schneiden von Tannenreisig ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 67-Jähriger stürzte von einer Leiter, die er unweit seinen Hauses in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) gegen einen Tannenbaum gelehnt hatte, gut fünf Meter rückwärts in die Tiefe. Zuvor hatte sich die Leiter verdreht, woraufhin der Innviertler das Gleichgewicht verloren hatte.

Der Mann landete in der Wiese und konnte noch um Hilfe rufen. Seine Ehefrau verständigte die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber "Christophorus 3" brachte den Schwerverletzten schließlich in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.

