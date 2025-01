Innviertler (63) bei Forstarbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 63-Jähriger am Dienstag um die Mittagszeit bei Forstarbeiten in einem Waldstück im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) zugezogen. Beim Fällen einer 30 Meter hohen Buche brach ein gut 40 Zentimeter breiter Ast ab und traf den Mann im Bereich des Kopfes und der Schulter. Der Verletzte wurde von einem Notarzt versorgt und dann per Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

