Hitlerfotos weitergeschickt: Innviertler argumentierte mit "schwarzem Humor"

Die Whats-App-Gruppe "Panda-Truppe" hatte Hunderte Mitglieder. Allerhand Schwachsinn, aber auch strafbare Fotos und Videos wurden in dieser Gruppe verschickt. In Deutschland gab es mehrere Verfahren wegen der dort geteilten Inhalte. Einem Innviertler wurde die kurze Mitgliedschaft in der Gruppe, die auch auf Facebook beworben wurde, ebenfalls zum Verhängnis.