Helfende Hände für Landesgartenschau in Schärding gesucht

Mehr als 200 Interessierte fanden sich bei einem Infotreffen zur anstehenden Schärdinger Landesgartenschau im Schärdinger Kubinsaal ein. An verschiedenen Stationen informierte das Team der Landesgartenschau zum Gelände, zu Events, Jobs, Tickets und dem neuen WhatsApp-Kanal.

Sechs spezielle Veranstaltungen sollen das Programm der Landesgartenschau "Innsgrün", die am 25. April startet, mit Künstlern bereichern. Dafür gibt es gesonderte Eventtickets, die bereits jetzt unter www.innsgruen.at und im Landesgartenschau-Büro im Schärdinger Schlosshof erhältlich sind: für Django Asül mit "Am Ende vorn" am 24. Mai um 20 Uhr, das Manuel-Randi-Trio mit "SUD" am 28. Juni um 20 Uhr, die Gesangskapelle Hermann am 11. Juli um 20 Uhr, Manuel Horeth mit "Mentale Stärke" am 2. August um 20 Uhr, Lainer & Putscher mit "Wurstsalat" am 29. August um 20 Uhr sowie für Cobario am 12. September um 19 Uhr. Ebenso ist jetzt auch der Veranstaltungskalender mit 600 Events auf der Innsgrün-Website verfügbar; das Veranstaltungsteam fixiert stetig weitere Workshops, Konzerte, Lesungen und verschiedenste kulturelle Angebote. Die Organisatoren suchen für die Zeit während der Gartenschau helfende Hände für den Einlass, Kasse, Führungen und Hausmeister-Tätigkeiten. Und es wird Verstärkung für das Kernteam gesucht: eine Office-Assistenz mit Aufgaben auch im Bereich Gruppenkoordination, Ticketing und Messebetreuung. Interessierte können sich per Mail an office@innsgruen melden.

