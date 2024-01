Hausherren trumpften auf

Erstmals seit vielen Jahren konnten die "Roten Teufel" des SK Altheim den Bandenzauber in der heimischen Halle wieder für sich entscheiden. In einem spannenden Finale gegen den ATSV Ranshofen gelang den Hausherren erst in der Verlängerung, fünf Sekunden vor der Schlusssirene, der entscheidende und viel umjubelte Siegtreffer. Auf Platz drei landete die zweite Mannschaft der Altheimer, die das Spiel um Platz drei gegen den Landesligisten FC Munderfing für sich entschied.

