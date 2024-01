Größte Blutspende-Aktion des Innviertels am Dienstag und Mittwoch in Ried

Während sich die Fußballer der SV Guntamatic Ried diese Woche beim Trainingslager in Slowenien befinden, wird der Oberbank Business Club in der heimischen Innviertel-Arena heute und morgen in eine große Blutspende-Zentrale umgewandelt. Es ist die mittlerweile 15. Auflage dieser Aktion des Roten Kreuzes, der SV Guntamatic Ried und den Oberösterreichischen Nachrichten. Die Möglichkeit, Gutes zu tun, besteht an beiden Tagen jeweils von 14.30 bis 20.30 Uhr.

Ob nach einem Unfall, der Geburt oder für schwer erkrankte Patienten, in Österreich wird laut Information des Roten Kreuzes alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1000 Blutkonserven pro Tag. Blut ist eines der wichtigsten Notfallmedikamente und kann nicht künstlich hergestellt werden. "Die Spendebereitschaft im Innviertel ist überdurchschnittlich groß. Daher trägt unsere Region wesentlich dazu bei, dass wir in Oberösterreich den Versorgungsauftrag mit Blut und Blutprodukten aufrechterhalten können", sagt Christian Dobler-Strehle, der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes. 2023 gab es im Bezirk Ried 42 Blutspendeaktionen.

Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter Ried

In Zukunft werde man aufgrund der demografischen Entwicklung noch mehr Blutspenden benötigen. "Daher ist es wichtig, möglichst viele Erstspender motivieren zu können. Man erhält mit einer Blutspende ein Blutbild. Damit hilft man nicht nur seinen Mitmenschen, sondern erhält auch einen Überblick über den eigenen Gesundheitszustand", sagt Dobler-Strehle, der selber bis zu vier Mal im Jahr Blut spendet.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif