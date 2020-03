Grenzübergang Suben: Gefälschter Führerschein und falsche Kennzeichentafeln

Ein 30-jähriger Rumäne hatte den Beamten um 3:30 Uhr nachts einen italienischen Führerschein vorgelegt, der sich als Fälschung erwies. Gegen den Mann bestand außerdem eine Aufenthaltsermittlung wegen Verdachtes der Fälschung besonders geschützter Urkunden - er hatte bereits im Juli 2019 einen gefälschten italienischen Führerschein verwendet.

Am Samstag hielten die Polizisten einen 45-jährigen Rumänen mit seinem Pkw am Grenzübergang Suben an. Dabei stellten sie fest, dass die am Fahrzeug angebrachten belgischen Kennzeichentafeln gefälscht waren. Sie wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen an Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft erstattet, berichtete die Polizei am Sonntagvormittag.

