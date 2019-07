Händeringend wird in Oberösterreich nach Pflegekräften in der Altenhilfe, vor allem in den Alten- und Pflegeheimen gesucht. Im Innviertel ist die Situation in den Bezirken Braunau und Ried derzeit besonders prekär, in Schärding sieht es (derzeit noch) besser aus. Der allgemeine Fachkräftemangel hat jetzt auch die Pflegeberufe erreicht.