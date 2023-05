Glockengießerei aus 1385 und "Raufwerkzeuge"

Eine besondere Gelegenheit, das Braunauer Heimathaus bei freiem Eintritt kennenzulernen, bietet sich bei einem Tag der offenen Tür am heutigen 6. Mai von 14 bis 17 Uhr.

Neben der freien Erkundung und Informationen zu Geschichte und Besonderheiten des Hauses werden Sonderführungen in der Glockengießerei aus dem 14. Jahrhundert angeboten. Für Kinder geht es "hoch hinaus ins Heimathaus": Mit Unterstützung der Feuerwehr Braunau lässt es sich über die Stadtmauer in den Garten des Heimathauses klettern. Dort wird ein Lagerfeuer entzündet, an dem auch Würstchen und Stockbrot gegrillt werden können.

"Innviertler Raufwerkzeuge"

Die Glockengießerwerkstatt aus dem Jahr 1385 ist im Original erhalten, auch die Rauchküche ist seit der Errichtung des Gebäudes gleichgeblieben. Braunaus Heimathaus beherbergt eine Fülle an historischen Exponaten, die Sammlung erstreckt sich über drei Etagen. Im Hinterhaus befindet sich eine bäuerliche Abteilung, die um 1910 vom Museumsgründer gestaltet wurde und teils Ungewöhnliches erschließt: eine Sammlung original "Innviertler Raufwerkzeuge" wie Ochsenziemer, Schlagstöcke, Krickerl und weitere kuriose Instrumente.

