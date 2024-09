Hat der gestern eingesetzte Dauerregen Auswirkungen auf das heutige Heimspiel der SV Guntamatic Ried um 18 Uhr gegen Voitsberg? "Ich gehe davon aus, dass das Spiel stattfinden wird. Der Stadionrasen ist in einem guten Zustand und mit einer ausgezeichneten Drainage ausgestattet, aber eine 100-prozentige Garantie hat man nie", sagte Tim Entenfellner, Marketingleiter der SV Guntamatic Ried, gestern Mittag im Gespräch mit den OÖNachrichten. Über die Bespielbarkeit des Platzes entscheidet der Schiedsrichter am Spieltag. "Trotz des regnerischen Wetters hoffen wir auf zumindest 2500 Besucher", sagt Entenfellner.

Die Rieder Fußballer wollen den Erfolgslauf nach der Länderspielpause ab heute fortsetzen. Mit fünf Siegen aus ebenso vielen Spielen ist die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft mit einer weißen Weste in die Saison gestartet. Die Spieler erhielten für eine gute Regeneration einige Tage frei. Die Rollen vor der heutigen Partie gegen den Aufsteiger aus der Steiermark könnten nicht klarer verteilt sein. Der Tabellenführer Ried trifft mit einem Torverhältnis von 11:0 auf den Letzten Voitsberg. Die Gäste haben bisher alle fünf Saisonspiele verloren, das Torverhältnis: 3:12.

Innviertler klarer Favorit

"Dass wir Favorit sind, ist klar. Aber wir werden Voitsberg nicht unterschätzen, denn die Gäste haben bei uns in der Innviertel-Arena nichts zu verlieren. Wir müssen auf alles vorbereitet sein und werden unser Spiel durchziehen. Das macht uns stark", sagt Offensivspieler Ante Bajic.

"Voitsberg ist tabellarisch unter Wert geschlagen. In den letzten Spielen haben sich die Leistungen verbessert, allerdings noch ohne daraus Kapital zu schlagen", sagt Ried-Trainer Senft. Bei der SV Ried fehlt Philipp Pomer, der sich beim Training am Montag am Rücken verletzte. Ansonsten kann Senft auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Der südafrikanische Neuzugang Antonio Van Wyk ist noch nicht in Ried, sobald die Rot-Weiß-Rot-Card ausgestellt ist, soll der 22-Jährige nach Österreich kommen und ins Training der Rieder einsteigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif