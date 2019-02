Garten ohne Gift: Gemeinden ziehen an einem Strang

BEZIRK RIED. Sechs Gesunde Gemeinden mit einem Ziel: Keine Pestizide im eigenen Garten – Vortrag am Mittwoch, 27. Februar.

Den Garten "entgiften" ist das Thema einer Veranstaltung in der Rieder Bauernmarkthalle. Bild: Bienenzentrum OÖ

Giftfrei gärtnern, wie geht das einfach und unkompliziert? Zu diesem Thema haben sich sechs Gesunde Gemeinden des Bezirkes zusammengeschlossen und wollen ein Zeichen für die Gesundheit in der Region setzen.

Der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft wurde im vergangenen Jahr äußerst heftig diskutiert. "Wir in Utzenaich haben es geschafft, dass zumindest der Bauhof kein Glyphosat mehr verwendet und mit unserer Bienenweideaktion haben wir auch schon sehr viele Privatpersonen und Bauern mit ins Boot geholt", freut sich Iris Lengauer von der Gesunden Gemeinde Utzenaich.

Die ehrenamtlichen Teams der Gesunden Gemeinden Mehrnbach, Eitzing, Antiesenhofen, Ried, Wippenham und Utzenaich wollen auch in Zukunft Themen intensiv behandeln, die sich mit der Gesundheit auseinandersetzen. Bald beginnt wieder der Startschuss für die neue Gartensaison und immer mehr Menschen bemühen sich, keine Pestizide zu verwenden. Wie das einfach und unkompliziert gelingen kann und was es dabei zu beachten gibt, wird Referent Dominik Linhard (Global 2000) in seinem Vortrag "Giftfrei garteln" am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr in der Rieder Bauernmarkthalle anschaulich erklären. "Wir Menschen profitieren von Schmetterlingen, Bienen und Co., denn sie sind hauptverantwortlich für den Ertrag unserer heimischen Obst- und Gemüsesorten. Ohne ihre Bestäubungsleistung gäbe es kaum Äpfel, Gurken und vieles mehr" sagt Dominik Linhard. Er arbeitet seit 2011 bei Global 2000. Ein Vortrag, der wichtigen Fragen zur möglichst naturnahen, ökologischen Gestaltung des eigenen Gartens nachgeht. Unter anderem warum es wichtig ist, auf den Einsatz chemischer Substanzen und Kunstdünger zu verzichten und welche Möglichkeiten der biologische Pflanzenschutz bietet. Mit praktischen Tipps wird gezeigt, wie der eigene Garten zu einem wertvollen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen gestaltet werden kann und so auch einen Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt leistet. Nach dem Vortrag stehen noch weitere Experten für Diskussionen und persönliche Fragen zur Verfügung. Thalia Ried wird mit einem auf das Thema abgestimmten Büchertisch vor Ort sein.

Als Aussteller und Informanten wurden weiters eingeladen: Firma Samen Maier (Hr. Johann Huber), Stauden Feldweber, Verein Rewisa (Hermine Gruber), Imker Wolfgang Pointecker aus Wippenham sowie die Firma Hybeda aus Obernberg (Mikroorganismen).

"Giftfrei gärtnern" am Mittwoch, 27. Februar, 19.30 Uhr, Bauernmarkthalle Ried. Vorverkaufskarten gibt es bei den Gemeinden Antiesenhofen, Eitzing, Mehrnbach, Ried, Utzenaich und Wippenham sowie der Buchhandlung Thalia Ried (Weberzeile).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema