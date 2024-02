Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver im Innviertel: 2 Verletzte

Der 85-jährige Deutsche aus dem Bezirk Ried war am Donnerstag gegen 12.50 Uhr auf der L512 von Suben in Richtung Reichersberg unterwegs, als es zu dem Unfall kam: In Dietrichshofen, einer Ortschaft von St. Marienkirchen im Bezirk Schärding, wollte er einen LKW überholen.

Mehr aus dem Innviertel: Glatteis: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Ranshofen

Dabei kam es zum Frontalcrash mit dem Auto eines 32-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Der Schärdinger kam dabei von der Straße ab und landete in einem angrenzenden Wald. Er wurde im Unfallauto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Missbrauch per Webcam: Innviertler Amtsleiter drohen bis zu 15 Jahre Haft (OÖNplus)

Die beiden Autolenker wurden unbestimmten Grades verletzt nach der Erstversorgung ins Klinikum Schärding gebracht.

Lokalisation: Der Unfall ereignete sich auf der Reichersberger Landesstraße in der Ortschaft Dietrichshofen

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper