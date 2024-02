Missbrauch per Webcam: Innviertler Amtsleiter drohen bis zu 15 Jahre Haft

Der Amtsleiter wartet in der Justizanstalt Ried auf seinen Prozess.

Noch immer ist der Schock über diese mutmaßlichen abscheulichen Verbrechen in ganz Oberösterreich groß. Der Mann sitzt, wie berichtet, in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Er ist geständig. Währenddessen laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamts auf Hochtouren, mehrere Datenträger werden mit Hilfe eines Sachverständigen und spezieller Computerprogramme ausgewertet. Noch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Innviertler auch persönlich Kinder missbraucht hat.