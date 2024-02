Glatteis: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Ranshofen

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war gegen 5:30 Uhr früh auf der Weilhartstraße von Braunau kommend Richtung Schwand im Innkreis unterwegs.

In der Ortschaft Blankenbach in Ranshofen (Braunau) geriet das Fahrzeug auf der glatten Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte es zunächst einen entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen. In der Folge prallte der 44-Jährige mit seinem Pkw frontal gegen das Auto eines 23-Jährigen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bildergalerie: Frontalzusammenstoß im Innviertel forderte zwei Verletzte

Der 44-Jährige und der 23-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht.

