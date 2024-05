Frauen-Länderspiel in Ried: Schon mehr als 2500 Karten verkauft

Die Frauen-Nationalmannschaft will am 31. Mai auch in Ried jubeln.

Es ist eine ganz besondere Premiere am Freitag, 31. Mai, in der Innviertel-Arena. Erstmals spielt das österreichische Frauen-Nationalteam in Ried. Gegner ist um 18 Uhr Island. Das Spiel hat für die Mannschaft von Trainerin Irene Fuhrmann im Kampf um ein Ticket für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz große Bedeutung. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Deutschland und einem 3:1-Sieg in Polen könnten die Österreicherinnen mit einem Heimsieg einen wichtigen Schritt in Richtung EM-Qualifikation machen. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sind fix für die Endrunde qualifiziert. "Es freut uns, dass das Frauen-Nationalteam ein so wichtiges Match bei uns in Ried absolviert. Es zeigt, dass wir uns als Austragungsort für Länderspiele einen sehr guten Ruf erarbeitet haben", sagt SV-Ried-Präsident Thomas Gahleitner.

"Wir freuen uns sehr, dass wir erstmalig in Ried zu Gast sein dürfen. Mit vielen Fans auf den Rängen kann die Innviertel-Arena ein echter Hexenkessel werden", sagt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner rechnet beim ersten Frauen-Länderspiel in Ried mit einem ausverkauften Stadion. Nachdem bei internationalen Spielen keine Stehplätze zugelassen sind, liegt die Kapazität der regulären Plätze bei 3800. Dazu können im Maximalfall noch bis zu 500 VIP-Karten verkauft werden. "Bisher haben wir schon mehr als 2500 Tickets verkauft. Man merkt, dass das Interesse am Frauenfußball groß ist. Wir freuen uns auf einen tollen Fußballabend, hoffentlich mit einem Sieg der Österreicherinnen", sagt Entenfellner.

Karten gibt es online unter www.svried.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif