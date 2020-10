Fachschule der HBLW Ried mit neuem Angebot

Der Bedarf an Pflegekräften steigt massiv an. Dieser Herausforderung stelle sich die Fachschule mit einem Angebot. Absolventen soll künftig der Weg in medizinische Assistenzberufe sowie in Pflegeberufe offenstehen. Zudem verfügen sie wie bisher über zwei abgeschlossene Berufsausbildungen: als Bürokauffrau/-mann sowie Restaurantfachfrau/-mann, so die Schule. Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 sind ab sofort möglich.

Kooperation mit Vinzentinum

Das neue Angebot umfasst insbesondere Ordinationsassistenz, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und Krankenpflege. Wer unmittelbar nach der dreijährigen Fachschule die Studienberechtigungsprüfung in den Fächern Biologie und Englisch ablegt, könne sogar schneller mit dem Bachelor-Studium "Gesundheits- und Krankenpflege" beginnen als Maturanten. "Wir legen besonderen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung", so Direktor Bernhard Mayer.

"Durch eine enge Kooperation mit dem Vinzentinum, der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege im Krankenhaus Ried, können unsere Schüler erste Erfahrungen im medizinisch-sozialen Bereich sammeln", so HBLW-Direktor Bernhard Mayer. Nähere Informationen zur neuen Fachschule samt Workshops gibt es auf www.hblw-ried.at.