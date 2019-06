Ersthelfer mit "Notfall-Box"-Idee für Kühlschränke

Die Idee einer "Notfall-Box" wurde auf Initiative des Lengauer Ersthelfers Wilhelm Märzendorfer in Zusammenarbeit mit dem Sozialausschuss der Gemeinde umgesetzt.

Im Notfall können Sekunden Leben retten. Um in solchen Situationen zu Hause Basisinformationen wie Impfpass, Notfallplan oder Informationen zu Allergien sicherstellen zu können, sei es wichtig, dass diese immer in gesammelter Form am selben Ort zu finden seien, so die Ausgangsüberlegung. "Die Lösung steht im Kühlschrank. Ihre Notfalldaten kommen in eine SOS-Notfall-Box und werden in die Kühlschranktür gestellt. Nun haben sie einen festen Ort und können in jedem Haushalt einfach gefunden werden", so die weitere Überlegung.

Sind die Rettungskräfte eingetroffen und sehen auf der Innenseite der Wohnungstür und auf der Kühlschranktür einen zugehörigen Aufkleber "SOS-Notfall-Box", sind im Kühlschrank sofort wichtige und notfallrelevante Informationen verfügbar, die auch eine große Hilfe für Angehörige, Freunde und Bekannte darstellen.

Dieses Projekt wurde von Lengaus Bürgermeister Erich Rippl beim Sozialhilfeverbandvorstand und anderen Bürgermeistern vorgestellt. Auch diese befanden das Projekt für sehr sinnvoll, somit werde es in allen Gemeinden zur Weiterverwendung empfohlen, sagt Erich Rippl.