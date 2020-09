Erstmals in der Geschichte soll das Schloss Hagenau in St. Peter der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So der Plan des Vereines "Bildungs- und Kulturzentrum Schloss Hagenau". Wie berichtet, haben die Siebenten-Tags-Adventisten einen Verein gegründet, der das Schloss pachtet. Den Kauf der 33.500 Quadratmeter großen Liegenschaft kann sich der Verein derzeit aber noch nicht leisten, er ist auf Spenden angewiesen. "Wir haben viele Pläne.