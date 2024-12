Energie Ried senkt Strompreis um rund 28 Prozent

Gute vorweihnachtliche Nachrichten gibt es für die rund 17.000 Kunden der Energie Ried kurz vor dem Auslaufen der staatlichen Strompreisbremse und steigenden Netzentgelten. Der regionale Energieversorger senkt ab 1. Februar 2025 seinen Strompreis. Der neue Tarif "Power +25" beträgt dann 12,99 Cent/kWh netto. Das ist ein Rückgang von rund 28 Prozent gegenüber dem bisherigen Preis von 17,99 Cent/kWh netto. "Dank unserer strategischen und mittelfristigen Einkaufspolitik am Strommarkt können wir die steigenden Kosten für Netzentgelte und Förderstreichungen durch den Staat größtenteils abfedern." Dadurch könne man den Kunden durch die Preissenkung eine Kostenstabilität ermöglichen, sagt Daniel Berrer, Leiter der Energieverrechnung und des Servicecenters bei der Energie Ried. Dass der Energieversorger ausschließlich Ökostrom anbiete, sei ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

Ein Jahr Preisgarantie

Von der Senkung der Strompreise profitieren Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 100.000 kWh. Für den Tarif gibt es eine Preisgarantie bis 31. Jänner 2026.

Laut Information des Unternehmens erhalten zwei Drittel der Kunden in den kommenden Tagen das Angebot per Mail. Die Bestätigung kann in wenigen Minuten online getätigt werden. Kunden ohne Mailadresse werden per Post informiert.

Zudem wird die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen angepasst: 0 bis 1000 kWh: 10 Cent/kWh, 1001 bis 3000 kWh: 5 Cent/kWh, 3000 bis 30.000 kWh: 3 Cent/kWh. "Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende", sagt Energie-Ried-Geschäftsführer Friedrich Pöttinger.

Neues Kundenzentrum

Im März 2025 eröffnet die Energie Ried, wie berichtet, am Unteren Hauptplatz 18 ein neues Kundenzentrum. "Am 2. Jänner erhalten wir den Schlüssel und beginnen mit den Adaptierungsarbeiten. Wir gehen mit dieser Anlaufstelle im Zentrum Rieds unseren ganz eigenen Weg. Andere haben irgendwo Call-Center, wir kommen zu den Kunden. Zudem wirken wir damit dem Platzproblem in der Kellergasse entgegen", sagt Pöttinger im OÖN-Gespräch.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif