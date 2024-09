Ein krönender Abschluss für die Braunauer Radsporttage

"Es war uns immer ein Anliegen, dass wir qualitativ hochwertige Rennen anbieten können", sagte Erwin Hörtl vor den diesjährigen Braunauer Radsporttagen, die am vergangenen Wochenende zum 25. und letzten Mal über die Bühne gingen. Und wie bereits die 24 Auflagen davor wurde der Veranstalterverein ARBÖ Radclub Braunau rund um Obmann Hörtl auch heuer wieder seinen eigenen Ansprüchen gerecht. Bei herrlichem Sommerwetter strömten sowohl am Samstag beim Innenstadtkriterium als auch am Sonntag beim Straßenrennen in Ranshofen rund 600 Besucher in die Bezirkshauptstadt und sahen dabei sowohl sportlich anspruchsvolle als auch spannende Rennen.

Beim Kriterium der Männer feierte das deutsche Team Auto Brosch-RSC Kempten einen Doppelsieg: Jonas Schmeiser setzte sich im Sprint gegen seinen Teamkollegen Silias Motzkus durch. Ebenfalls auf dem Podest landete der Grieskirchner Fabian Steininger, der für die "Maloja Pushbikers" an den Start ging. Der Sieg bei den österreichischen U23-Meisterschaften ging an Tim Wafler vom Tirol KTM Cycling Team.

Bei den Damen hatte ebenfalls ein Team doppelten Grund zu Freude: Die erst 20-jährige Elisa Winter von der Union Raffeisen Radteam Tirol gewann vor ihrer 19-jährigen Vereinskollegin Amalie Cooper. Auf den dritten Podestplatz fuhr Laura Kastnehuber vom RSV Irschenberg.

Der deutsche Jonas Schmeiser jubelte am Samstag über den Sieg beim Innenstadkriterium. Bild: Butter

Noch jünger waren die Teilnehmer bei den Raiffeisen-Kinderradrennen. Diese wurden in diesem Jahr zum bereits dritten Mal durchgeführt und waren Hörtl und seinem Team auch auf den letzten Metern der sportlichen Traditionsveranstaltung immer ein großes Anliegen. 29 Nachwuchsradsportler fuhren am Samstag in der Braunauer Innenstadt in verschiedenen Altersklassen um den Sieg - und nicht nur das: Unter allen jungen Radfahrern wurde zudem auch ein brandneues KTM-Laufrad verlost. Ein Ansporn für die zukünftigen Radsport-Talente in der Region.

29 Nachwuchsfahrer gingen bei den Raiffeisen-Kinderradrennen an den Start. Bild: Butter

Sieg für Lokalmatador

"Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, die wir wieder einmal zur vollster Zufriedenheit aller Beteiligten auf die Beine gestellt haben", sagt Hörtl, der am Sonntag sein persönliches Highlight der diesjährigen Radsporttage erlebte. Mit Sebastian Schönberger vom Team Felt Felbermayr setzte sich ein Braunauer Lokalmatador gegen Jaka Primozic (Team Hrinkow Advarics) und Emanuel Zangerle (Team Felt Felbermayr) durch. Dem Erfolg auf der 140 Kilometer langen Rundfahrt ging zuvor ein spannender Zielsprint unter acht Fahrern voraus, den Schönberger schlussendlich für sich entscheiden konnte. "Ich wollte heute unbedingt gewinnen. In meiner Heimat den Sieg zu holen ist ewas ganz Besonderes", sagt Schönberger, der damit auch RC-Obmann Hörtl eine große Freude machte. "Es ist der krönende Abschluss für unsere Radsporttage, dass ausgerechnet ein Braunauer das letzte Rennen für sich entscheidet", so Hörtl, der nicht nur die Radsporttage seit Beginn an federführend mitorganisierte, sondern auch unglaubliche 48 Jahre lang als Obmann die Geschicke des Braunauer Radclubs leitete.

Die Entscheidung im Straßenrennen fiel in einem spannenden Zielsprint. Bild: Butter

Zahlreiche Wegbegleiter zollten am Wochenende daher Hörtl und seinem Teams großen Respekt und ließen sich die letzte Auflage der Radsporttage nicht entgehen. Und das nicht nur am Streckenrand: "Einige von ihnen haben sogar in ihren alten Trikots an den Hobbyrennen teilgenommen. Das hat mich schon sehr gefreut und gerührt", sagt Hörtl. Bei einem gemeinsamen Austausch nach Rennende blickte man auch ausgiebig auf die vergangenen (Rad-)Jahrzehnte in Braunau zurück. Wie berichtet, wird sich der Radclub aufgrund fehlender Nachfolger auf Funktionärsebene zurückziehen. Was bleibt, sind aber die zahlreiche Erinnerungen an unvergessliche Sportmomente, für die Erwin Hörtl und sein großes Team über all die Jahrzehnte verantwortlich waren.

Alle Ergebnisse der 25. Braunauer Radsporttage sind online unter www.computerauswertung.at zu finden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer