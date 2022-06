E-Scooter-Fahrer wollte abkürzen und landete im Krankenhaus

Der 53-Jährige fuhr in Mattighofen (Bez. Braunau) mit seinem E-Scooter auf der Fabrikstrasse in Richtung Unterlochnerstrasse. Um die Strecke abzukürzen, wollte er in einer Rechtskurve geradeaus fahren, um über ein Firmengelände bis zur Unterlochnerstrasse zu fahren. Dabei stieß er frontal gegen die linke vordere Seite eines entgegenkommenden Autos, das von einer 59-Jährigen gelenkt wurde.

Der 53-Jährige wurde vom Scooter geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Am Auto und am Scooter entstand erheblicher Sachschaden. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.