Termin für Eröffnung von Dunkin’ Donuts in der Weberzeile Ried steht fest

„Dunkin‘ ist meist nur in großen Städten oder großen Einkaufszentren vertreten. Deshalb freut es uns umso mehr, dass sich diese amerikanische Kultmarke dazu entschlossen hat, bei uns in der Weberzeile einen Shop zu eröffnen", sagt Christoph Vormair, Center-Manager des Rieder Einkaufszentrums. Der Shop in Ried werde der erste mit einem neuen, baulichen Konzept sein, so Vormair. Marcos Coban, Sales Manager bei Dunkin‘ nennt Ried "einen weiteren Top-Standort für die Marke."

Eröffnung am 9. März

Eröffnungstag des 70 Quadratmeter großen Shops ist am Donnerstag, der 9. März. Der neue Shop befindet sich direkt am Eingang, der die Weberzeile mit der Innenstadt verbindet. Offen hat Dunkin‘ von Montag bis Freitag von 9:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr. Am Eröffnungstag bekommen die ersten 100 Gäste einen Donut geschenkt. Angeboten werden 25 verschiedene Donut-Sorten, Fairtrade-Kaffee und salzige Snacks.

