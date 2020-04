Doppler fertigt in Braunau nun auch Schutzmasken

Erfahrene Mitarbeiter und der eigene Produktionsstandort in Österreich: Schirmspezialist doppler leiste seinen Beitrag im Rahmen der Corona-Krise und hat am Hauptsitz in Braunau mit der Produktion hochwertiger Mund-Nasen-Masken begonnen.

Die Näherinnen und Näher bei doppler beherrschen ihr Handwerk, völlig problemlos konnte daher im doppler Werk in Braunau umgestellt werden, so das Unternehmen: Wo bis vor Kurzem noch edle Regenschirme, Sonnenschirme und Sitzauflagen von Hand und nach individuellen Kundenwünschen gefertigt wurden, entstehen nun ebenso hochwertige Masken, die Mund und Nase schützen. Das Mischgewebe von Baumwolle und Polyester erhöhe den Tragekomfort und lasse sich problemlos bei 60 Grad in der Maschine waschen, die Masken seien somit hygienisch wiederverwendbar. Der zweilagig verarbeitete Stoff entspricht dem Öko-Tex Standard 100.

Freie Kapazitäten nutzen

Da sowohl Produktion als auch Vertrieb und Logistik in der doppler Zentrale in Braunau beheimatet sind, seien die doppler Mund-Nasen-Masken schnell verfügbar und kurzfristig lieferbar. „Einen großen Gewinn erwarten wir bei den Masken nicht“, sagt Martin Würflingsdobler, Gesellschafter bei doppler. „Vielmehr nutzen wir in der aktuellen Situation freie Produktionskapazitäten. Somit leisten wir einerseits einen gesellschaftlichen Beitrag und ermöglichen andererseits unseren Mitarbeitern – wo immer das geht –, nicht in Kurzarbeit gehen zu müssen.“

Das Interesse an den hochwertigen doppler Masken sei groß, viele Bestellungen von Einzelhandel, großen Handelsbetrieben, aber auch Ärzten seien bereits eingetroffen und werden laufend ausgeliefert. Wie praktisch alle Unternehmen siehe sich auch doppler mit den Auswirkungen der Koronakrise konfrontiert. Man bleibe aber voll lieferfähig. Die Mitarbeiter der Produktion und des Lagers halten in Schichten den Versand am Laufen halten, der Außendienst ist per Homeoffice erreichbar.