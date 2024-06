"Der Trend geht hin zu reduzierten Hausgrößen"

Die Preissteigerungen am Immobilienmarkt haben dazu geführt, dass viele auf der Suche nach günstigeren Wohn-Alternativen sind. Ein Gegenpol zu großen Einfamilienhäusern sind Tinyhouses, auch als Mikrohäuser bekannt. Die kleinen Raumwunder sind praktisch, schnell aufgestellt und eignen sich als Wohn- oder Freizeithaus. Ein Fan von Wohnen auf engstem Raum ist Simone Kamleitner, die sieben Jahre lang in einem Tinyhouse auf insgesamt nur 27 Quadratmetern lebte. Mittlerweile hat sich Kamleitner mit dem Verkauf von Mikrohäusern selbstständig gemacht.

"Für mich waren 27 Quadratmeter vollkommen ausreichend. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir der Platz zu wenig wird", sagt Kamleitner. Dass sie damals in ein Minihaus zog, war eher dem Zufall geschuldet. "Eigentlich wollte ich eine Weile in einem Wohnwagen leben. Rein durch Zufall entdeckte ich einen slowenischen Anbieter, der Mikrohäuser verkaufte. Ich überlegte nicht lange und entschied mich zu einem Kauf", sagt Kamleitner.

Das Leben auf engstem Raum ließ bei ihr die Idee entstehen, sich mit dem Verkauf von Mikrohäusern selbstständig zu machen. Mittlerweile ist aus der Idee das Projekt ME & ME Mikrohausdorf Schneegattern entstanden. Dabei wird in der Ortschaft Schneegattern (Gemeinde Lengau) auf mehr als 5700 Quadratmetern ein Mikrohausdorf errichtet. Das Dorf soll nach der Fertigstellung aus zwölf Häusern in den Größen 30, 50, 70 und 90 Quadratmetern und einer Begegnungszone bestehen. Gebaut werden die Häuser von einem regionalen Unternehmen.

Ein Generationendorf entsteht

Neben höchster Qualität wird dabei auf eine klimaneutrale Bauweise geachtet. Die Vision hinter dem Projekt ist, mehrere Dörfer zu verschiedenen Themen entstehen zu lassen. "Dabei kann es sich um ein Seniorendorf, ein grünes Dorf, ein Singledorf oder wie in diesem Fall in Schneegattern um ein Generationendorf handeln", sagt Kamleitner. Während Mikrohäuser in den USA seit vielen Jahren als Wohnraum sehr beliebt sind, glaubt die Unternehmerin nicht daran, dass bei uns die Minihäuser den Markt überschwemmen werden. Sie geht aber davon aus, dass der Trend zu reduzierten Haus- und Grundstücksgrößen führen wird. Nicht nur aufgrund der hohen Bau- und Grundstückspreise. "Früher gingen viele arbeiten, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Arbeiten gehen, um sich ein Haus zu finanzieren, ist aber aus der Mode gekommen. Vor allem die jungen Leute wollen reisen und die Welt entdecken. Work-Life- Balance scheint wichtiger zu sein als ein großes Eigenheim", sagt Kamleitner. Sie selbst lebt nach ihrer Hochzeit mittlerweile wieder in einem großen Einfamilienhaus."Eigentlich wollte ich bis an mein Lebensende als Single in meinem Minihaus leben. Aber man sollte im Leben nichts ausschließen", sagt Kamleitner. Ihr Mikrohaus ist nach wie vor in ihrem Besitz und wird als Ferienwohnung vermietet.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic