In 69 Herrenligen von der Oberösterreich-Liga bis zur Einsteigerliga wurden heuer in Oberösterreich die jeweiligen Mannschaftsmeister und Aufsteiger ermittelt. Am vergangenen Wochenende fand auf hunderten Plätzen in Oberösterreich die letzte Meisterschaftsrunde statt. Ein ganz besonderes Spiel gab es dabei in Mining. Die Heimmannschaft mit den beiden Mannschaftsführern Christoph Pfaffinger und Harald Kratzer empfing in der 1. Klasse West C die Gäste des UTC Eggelsberg 2.