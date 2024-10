Der SHV Braunau kommt ins Kino: Imagefilm soll Angst vor Heim nehmen

Pflege, Betreuung, Haustechnik, Essenszubereitung, Reinigung und viele weitere Aufgaben hat der Sozialhilfeverband (SHV) zu erfüllen. Wie viel im eigenen Personal steckt, soll ein Imagefilm zeigen, in dem der Humor nicht zu kurz kommt. Zurück geht die Idee auf SHV-Geschäftsführerin Karin Altmüller, die sich bei der Premiere vor ausgewähltem Publikum am Dienstagnachmittag in Eggelsberg glücklich über das Ergebnis zeigte: "Genauso haben wir uns das vorgestellt", betonte sie.

Bunter letzter Lebensabschnitt

Der Film soll vorrangig zwei Zwecke erfüllen: "Einerseits soll künftigen Bewohnern die Angst vor dem Eintritt in ein Heim genommen werden, andererseits wollen wir neue Mitarbeiter gewinnen", sagte Altmüller. Mit viel Selbstironie glänzt Hauptdarstellerin Emilia Danninger in dem rund dreieinhalbminütigen Clip und erzählt aus ihrem Alltag als Pflegerin im Seniorenzentrum. Doch nicht nur sie lockt mit lockerer Art Schmunzeln hervor, auch die Bewohner, die humorvolle Szenen mitgestaltet haben, bringen viel Leben in den neuen Film. "Wir wollen auch zeigen, dass der letzte Lebensabschnitt bunt und lebendig sein kann", sagte Altmüller. Bezirkshauptmann und SHV-Obmann Gerald Kronberger dankte den Mitarbeitern und Bewohnern bei der "Weltpremiere" des Films mit Popcorn und rotem Teppich im Bezirksseniorenzentrum Eggelsberg für diesen "tollen Außenauftritt". "Wir sind ein Vorzeige-SHV, es gibt keinen anderen, der mit so etwas glänzt", sagte er.

Das Drehbuch haben Karin Altmüller, Eva-Maria Gross (Heimleiterin Eggelsberg) und Daniel Reichinger (Firma designreich) geschrieben. Eine zweite Hauptrolle spielt übrigens ein Vierbeiner: Altmüllers Hund Speedy.

Der Imagefilm wird in den Kinos Braunau und Burghausen gezeigt, zu sehen ist er auch online unter shvbr.at

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

