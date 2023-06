Der Kaiser gibt Schärding die Ehre

Robert Palfrader ist in Schärding solo auf der Bühne zu sehen.

Der Kaiser kommt nach Schärding: Schauspieler Robert Palfrader – bekannt aus der Fernsehserie "Wir sind Kaiser" – gastiert am Samstag, 3. Juni (Beginn 20 Uhr), aber allein, ohne seinen Hofstaat, im Schärdinger Kubinsaal. "Allein" heißt auch sein Solostück. Es wird ein Abend für Agnostiker, Atheisten, Gläubige und alle, die es noch werden wollen.

Es ist bereits das vierte Kabarettprogramm, in dem der Fernsehliebling zu sehen ist, aber zum ersten Mal solo – zum ersten Mal ist Robert Palfrader wirklich "Allein". In diesem Solo-Programm erzählt er, was ihn vom katholischen Klosterschüler zum Atheisten gemacht hat und warum für ihn Religion – auch heute noch – trotzdem wichtig ist.

Palfrader führt in seinem Soloprogramm außerdem Gespräche mit einem Krankenhauskeim, einem Anthropologen, einem Bettler, einem Partygast, seinem Urgroßvater und "Gott und die Welt".

Info und Kartenvorverkauf: Scharfrichterhaus Passau, 0049/851/35900, www.scharfrichterhaus.de

