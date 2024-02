Burgkirchen: Judoverein mit neuem Trainer und Vorstand

Damit das gelingt, wurde im Sommer mit Matija Erjavec ein erfahrener Trainer verpflichtet. Zudem wurde kürzlich ein neues Vorstandsteam gewählt.

Als Obmann fungiert in Zukunft Raimund Rieder. Er folgt auf Christian Schachner, der die Leitung des Vereins nach 23 Jahren abgegeben hat. Die Funktion als Obmann-Stellvertreter hat Stefan Kronberger übernommen. Ebenfalls neu im Vorstandsteam ist Bernhard Eisl als Schriftführer-Stellvertreter.

Leistungszentrum als Wunsch

Damit die Judoka auch in Zukunft erfolgreich bleiben, schwebt dem JUBS die Etablierung eines Judo-Leistungszentrums im Innviertel vor. "Das Leistungszentrum in Linz ist einfach zu weit weg für uns. Unsere Judoka brauchen eine gute sportliche Basis und entsprechendes Angebot", erklärt Monika Kronberger, sportliche Leiterin des JUBS. Aus diesem Grund will die Judo Union Burgkirchen-Schwand auch mit anderen Judo-Vereinen im Innviertel zusammenarbeiten.

