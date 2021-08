Brigitte Huber-Reiter (Grüne) hofft auf den Einzug in den Landtag

Schaffen die Grünen aus dem Innviertel ein Comeback im Landtag? Bei der Wahl 2015 verpasste der Wahlkreis Innviertel ein Mandat. Von 2003 bis 2015 war Maria Wageneder aus Ried zwei Perioden für die Grünen im Landtag vertreten.

Bei den Landtagswahlen im Herbst 2021 geht Brigitte Huber-Reiter aus Neuhofen im Innkreis als Spitzenkandidatin ins Rennen. Huber-Reiter ist Betriebsratsvorsitzende im Klinikum Wels-Grieskirchen und seit mehreren Jahren als Gemeinderätin in Neuhofen in der Kommunalpolitik aktiv. Huber-Reiter sieht vor allem in Sachen Raumordnung massiven Handlungsbedarf.

"Wir haben wertvolle Äcker und Wiesen, auf denen Lebensmittel produziert werden. Dennoch gehen wir viel zu sorglos damit um. Es wird weiter asphaltiert und betoniert. Versiegelte Flächen nehmen weder Wasser noch CO2 auf. Es ist höchste Zeit für eine Raumordnungspolitik, die Boden und Klima schützt", sagt Huber-Reiter. Die geplante Umfahrung "Spange 3" lehnt die Grüne Politikerin ab. "Das ist ein absolutes Steinzeit-Projekt. Mit dieser Umfahrung würden wertvollste Ackerflächen im Ausmaß von 40.000 Quadratmetern verbaut. Wir brauchen bessere Fuß-, Rad- und Citybusanbindungen für die Bewohner", sagt Huber-Reiter. Für den Einzug in den Landtag in Linz benötigen die Grünen im Wahlkreis Innviertel ein Ergebnis von 11,1 Prozent. 2015 erreichten die Grünen in den Bezirken Braunau, Ried und Schärding 7,8 Prozent.

"Bei einem guten Wahlergebnis für uns ist für Huber-Reiter der Einzug in den Landtag möglich. Sie ist eine tolle Verstärkung für unser Team", sagt Grünen-Klubchef Severin Mayer auf OÖN-Anfrage. (tst)