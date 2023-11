Braunauer Primar Robert Stelzl geht in Pension

Der Leiter der Abteilung Radiologie verabschiedet sich aber nun in den Ruhestand. Zum Abschied lud er zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema "Aktuelles aus der Radiologie". "Wir sind sehr oft gefragt worden, wie wir es schaffen, dass die Radiologie am Standort Braunau so gut aufgestellt ist – mit einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung, modernster Technik und sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist ein wesentlicher Verdienst von Primar Robert Stelzl, der dieses Team geformt und gefördert hat und jetzt eine wirklich tolle Abteilung übergeben kann", sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses St. Josef Braunau. Auch die Ärztliche Direktorin, Corinna Hirzinger, findet nur lobenden Worte für den scheidenden Primar. Er habe "Herausragendes geleistet beim Aufbau der radiologisch-invasiven Diagnostik und Therapie sowie bei der Einführung der MR-Diagnostik in Braunau".

Mit 1. Dezember übernimmt Markus Gapp die Radiologie am Krankenhaus Braunau.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper