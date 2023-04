Böhmischer Frühling mit Topkapellen

Ein "Böhmischer Frühling" lockt Musikfreunde von 5. bis 7. Mai zum Leitner Gut nach Ort im Innkreis. Angekündigt ist ein Wochenende ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik, mit 15 Acts von Franz Posch und seinen Innbrügglern über Brassaranka bis zu Vlado Kumpan. Dazu gibt es einen Musikantenstammtisch und das Finale des Woodstock-Bandwettbewerbs "Copa Kapella" zu genießen.

Am Freitag, 5. Mai, geht es um 18.30 Uhr los, zu hören sind die Tegernseer Tanzlmusi, Allgäu6, Blaskapelle Ceska und Brassaranka. Tags darauf wird ab 13 Uhr musiziert, beim Wettbewerb Copa Kapella spielen vier Bands auf: Via Publikumsvoting wird entschieden, welche zwei der vier Bands einen Auftritt beim Woodstock der Blasmusik 2023 gewinnen. Mit dabei sind d’Junge Wenger Tanzlmusi – JWT, Greim Brass, Schlapfn 7 und Viehweid’6. Auf den Wettbewerb folgt ein Musikantenstammtisch, bei dem jeder Gast aufgefordert ist, das eigene Instrument mitzubringen und dabei zu sein. Hier wird die Tradition des "Bradlns" zelebriert – wie es im Innviertel üblich ist, so die Veranstalter. Um 18.30 Uhr spielt die Formation Dogehta-Blech auf, gefolgt von Vlado Kumpan und seinen Musikanten, der Innsbrucker Böhmischen und PS:reloaded. Der Blasmusik-Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem musikalischen Gottesdienst samt anschließendem Frühschoppen für alle Interessierten. Zu hören sind Blech&White sowie Franz Posch und seine Innbrüggler.

Detailinformationen und Karten (Festivalpass und Tagestickets) für den Böhmischen Frühling ab 19,90 Euro gibt es via www.boehmischer-fruehling.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ort im Innkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.