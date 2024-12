Betrunkener Fahrer rammte in Lengau Pkw - 2 Frauen verletzt

Der 67-Jährige aus dem Bezirik Braunau war gegen 20:35 Uhr mit seinem Auto auf der Baier Straße, L1044, von Lochen am See kommend Richtung Schwöll gefahren. In Lengau streifte sein Wagen den entgegenkommenden Pkw einer 27-Jährigen, die mit einer Gleichaltrigen unterwegs war. Beide Frauen stammen ebenfalls aus dem Bezirk Braunau.

Bei der Kollision wurden die beiden 27-Jährigen leicht verletzt, sie suchten selbst danach einen Arzt auf. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper