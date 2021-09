Betrunkener 16-Jähriger verletzte sich bei Sturz mit Mofa schwer

Zuvor war der junge Innviertler in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Sankt Johann am Walde an einer Schlägerei beteiligt. Obwohl er 1,42 Promille Alkohol im Blut hatte, fuhr er gegen 3:30 Uhr mit seinem Mofa Richtung Frauschereck.

Nach wenigen hundert Metern kam der Jugendliche zu Sturz und verletzte sich schwer. Er musste nach der Erstversorgung vom Notarztteam ins Krankenhaus Ried gebracht werden.