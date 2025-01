Beinahe von Auto gerammt: Polizisten retteten sich mit Sprung zur Seite

Ein Routineeinsatz auf der B148 hätte am Dienstagmorgen für eine Polizeistreife beinahe in einer Tragödie geendet: Beamte hatten sich auf Höhe der Ortschaft Harterding im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis in einer Haltebucht entlang der Bundesstraße positioniert, um Verkehrskontrollen durchzuführen. Völlig unerwartet fuhr plötzlich ein schwarzer Pkw direkt auf die Polizisten zu – ohne dass diese ein Anhaltezeichen gegeben hätten. Laut Polizeibericht retteten sich die Beamten buchstäblich in letzter Sekunde mit einem Sprung zur Seite.

Fahndung mit sieben Streifen

Der Wagen fuhr ohne anzuhalten weiter – und löste damit einen Großeinsatz im Bezirk aus. Gleich sieben Streifen aus der Umgebung fahndeten nach dem Lenker, der schließlich im Stadtgebiet von Braunau angehalten werden konnte. Der 20-jährige Türke am Steuer des Wagens wurde vorläufig festgenommen.

Abgelenkt und übermüdet

Er habe auf sein Handy geschaut um das Navi zu bedienen und sei deshalb von der Fahrbahn abgekommen, sagte der junge Mann in seiner Einvernahme. Außerdem habe er nur eine Stunde geschlafen und sei stark übermüdet. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

