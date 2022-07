Zurück in die Innenstadt: Der Braunauer Kultursommer kehrt nach zwei Jahren Pandemie vom Spielort im Konventgarten Ranshofen wieder zur prächtigen Kulisse zwischen Martins- und Stadtpfarrkirche zurück. Heuer auf der Kultursommerbühne wird die griechische Komödie "Lysistrata" gezeigt. Gedichtet hat sie Aristophanes rund 400 vor Christus, doch die gesellschaftlichen Probleme von damals haben nichts an Aktualität verloren, so das Bauhoftheater.